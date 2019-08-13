Скопье, , 12:23 — REGNUM

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что правительство страны занимается строительством качественной инфраструктуры с целью обеспечить быстрое передвижение людей по стране.

Зоран Заев Securityconference.de

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», об этом Заев написал в публикации на своей странице в социальной сети «Facebook»:

«Мы строим качественную инфраструктуру по всей стране, для всех. Нам необходима высококачественная дорожная и железнодорожная инфраструктура, поскольку она способствует «кровоснабжению» экономической активности посредством быстрого передвижения людей, товаров и услуг».

Далее Заев подчеркнул, что для граждан и отечественных компаний наиболее значимым проектом в сфере инфраструктуры является строительство газопровода длиной 216 километров, который протянется через всю территорию страны. Также в приоритете обеспечение жителей глубинки водоснабжением и услугами канализации.