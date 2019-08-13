Скопье, 13 августа 2019, 12:23 — REGNUM
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что правительство страны занимается строительством качественной инфраструктуры с целью обеспечить быстрое передвижение людей по стране.
Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», об этом Заев написал в публикации на своей странице в социальной сети «Facebook»:
«Мы строим качественную инфраструктуру по всей стране, для всех. Нам необходима высококачественная дорожная и железнодорожная инфраструктура, поскольку она способствует «кровоснабжению» экономической активности посредством быстрого передвижения людей, товаров и услуг».
Далее Заев подчеркнул, что для граждан и отечественных компаний наиболее значимым проектом в сфере инфраструктуры является строительство газопровода длиной 216 километров, который протянется через всю территорию страны. Также в приоритете обеспечение жителей глубинки водоснабжением и услугами канализации.