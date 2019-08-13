Джакарта, , 11:43 — REGNUM

Индонезийская национальная полиция и австралийская федеральная полиция договорились совместно работать над предотвращением и искоренением трансграничной преступности, сообщает информационное агентство Antara.

Подписание соглашения о сотрудничестве в этой области между начальником национальной полиции Индонезии Тито Карнавианом и комиссаром австралийской федеральной полиции Эндрю Колвином состоялось в здание национального управления полиции в Джакарте.

Стороны также обсудили проблему лесных пожаров. В настоящее время площадь лесных пожаров в Индонезии контролируется, поскольку была установлена причина пожара.

Тито Карнавиан признал, что лесные пожары оказали негативное влияние на соседние страны, особенно Малайзию.

Индонезийская сторона надеется, что отношения и сотрудничество между полицейскими структурами двух стран будут оставаться тесными и способствовать искоренению транснациональной преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Индонезии в Сиднее Херу Хартанто Суболо выразил надежду, что средства массовой информации в Австралии увеличат количество публикаций, касающихся индонезийско-австралийских двусторонних отношений.

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