Кейптаун, , 13:23 — REGNUM

«Осуждая насилие в отношении полиции, совершаемое иностранными гражданами, южноафриканцы должны реагировать с осторожностью и не подрывать авторитет ЮАР на мировой арене. Также следует отказаться от принципа «мы/они», — заявила председатель портфельного комитета парламента ЮАР по международным отношениям и сотрудничеству Танди Махамбехлала.

В опубликованном заявлении Махамбехлала призвала южноафриканцев проявлять осторожность и не отвечать насилием на насилие на фоне сообщений о столкновениях иностранных граждан с полицией в Йоханнесбурге, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

«Искушение придерживаться разделения на «нас» и «их» при работе с иностранными гражданами следует отвергнуть. Мы должны реагировать таким образом, чтобы не подорвать положение Южной Африки на мировой арене или усилия правительства по продвижению политики на континенте», — сказала политик.

«Мы несем ответственность за продвижение интеграционных настроений на континенте и взаимной торговли между африканскими странами. Тем не менее нам следует действовать решительно по отношению к бандитизму и другим элементам криминального мира, которые стремятся дестабилизировать положение в нашей стране», — добавила Махамбехлала.

7 августа полиция совершила налет на магазины иностранцев в Йоханнесбурге. Это произошло после инцидента, когда иностранные граждане, как утверждается, оказали массовое противодействие законным действиям полиции.