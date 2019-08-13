Махачкала, , 11:58 — REGNUM

Двусторонние ротные тактические учения (РТУ) морских пехотинцев Каспийской флотилии стартовали на горном полигоне Дагестана. К отработке задач приступили свыше одной тысячи военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе первого этапа учений поднятые по тревоге морпехи в составе ротно-тактической группы совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения. На полигоне Аданак подразделения отработали противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия девирсионно-разведывательных групп условного противника.

На втором этапе учений пехотинцам предстоит отработать высадку способом «корабль-берег», подготовку и ведение противодесантной обороны побережья по отражению высадки отряда морского десанта условного противника с проведением контратак и восстановлением обороны.

В ходе манёвров военнослужащие также отработают высадку морского десанта на побережье полигона в составе аэромобильных групп, выполнят стрельбы из штатного стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров. Завершится учение маршем подразделений в пункт постоянной дислокации.

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«Основная цель РТУ — проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, обучение командного состава принятию нестандартных решений при выполнении боевых задач, используя опыт современных вооруженных конфликтов», — пояснили в Южном военном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане и Астраханской области прошли учения по противодействию терроризму с участием около 200 военнослужащих Каспийской флотилии. Им предстояло защитить свои границы и военные объекты от атаки условных членов незаконного вооружённого формирования.

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