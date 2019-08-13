Волгоград, , 11:41 — REGNUM

Избирательная комиссия Волгоградской области исключила из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты областной думы одного кандидата. Им стал представитель «Справедливой России», выдвинутый региональным отделением партии по единому избирательному округу. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе областного избиркома.

«Заявление об отказе участвовать в выборах подал Горковенко Максим Владимирович, входивший в состав региональной группы номер 17, номер 2 в группе», — пояснил секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин.

Всего по единому избирательному округу в зарегистрированный список «Справедливой России» входило 57 кандидатов. Выборы в Волгоградскую областную Думу пройдут 8 сентября.