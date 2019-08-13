Иерусалим, , 13:34 — REGNUM

12 августа министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич был приглашен на встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Как сообщило израильское информационное агентство Ynet, приглашение на встречу министр получил сразу после скандальных высказываний в адрес главы правительства.

Известно, что 11 августа министр Смотрич в эфире Ynet заявил, что «Нетаньяху — слабый премьер с нулевым лидерством и нулевой отдачей». После эфира в СМИ появились сообщения о том, что премьер Нетаньяху якобы рассматривает возможность отстранения министра транспорта от должности. Кроме того, есть шанс, что Смотрич покинет состав военно-политического кабинета Израиля.

Сам министр транспорта заявил, что не жалеет о сказанном.