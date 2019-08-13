Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, врио градоначальника Александр Беглов отмежевался от «Единой России» в ходе первых предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я единственный здесь хозяйственник среди политиков, единственный, не принадлежащий ни к одной политической партии. Моя партия — наши горожане», — сказал Беглов 13 августа в ходе теледебатов.

Отметим, Александр Беглов является членом «Единой России» с 2003 года, когда эту партию только создавали, он возглавлял ее региональное отделение в Петербурге. Однако на выборы в 2019 году он идет как самовыдвиженец. В то же время секретарь петербургского отделения «ЕР» Вячеслав Макаров неоднократно подчеркивал, что партия поддерживает Беглова.

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Ранее сообщалось, что Беглов приостановил членство в партии «Единая Россия», вероятно, в 2012 году, когда был назначен полпредом президента РФ в ЦФО.

В основном, в ходе первых дебатов кандидаты сконцентрировались на экономических проблемах Петербурга. Так, баллотирующийся от «Гражданской платформы» депутат Заксобрания Михаил Амосов предложил удвоить финансирование метро, отказаться от Восточного скоростного диаметра за 160 млрд рублей, зато построить Большой Смоленский мост за 15 млрд рублей, сократив субсидирование некоторых ГУПов. Он обрисовал закрытость системы подписания контрактов о ГЧП, по которой был построен Западный скоростной диаметр, заставляющий ежегодно перечислять концессионерам из городской казны около 4 млрд рублей, и по которой вновь планируется строительство многомиллиардного ВСД.

Александр Беглов в очередной раз озвучил свое обещание за несколько ближайших лет практически удвоить городской бюджет, доведя его до 1 трлн рублей. Он подчеркнул необходимость более плотных связей с Ленинградской областью и создания новых рабочих мест, повторив свой тезис о том, что новым жителям быстро растущего Петербурга нужно где-то работать.

Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы и режиссер Владимир Бортко призвал отказаться от «либеральной модели» экономики в Петербурге, которую, по его мнению, поддерживают все остальные кандидаты, кроме него. «Единая Россия — это партия олигархов, богатеющих при нынешней власти», — заключил коммунист.

Депутат Заксобрания Надежда Тихонова, выдвигающаяся от «Справедливой России» рекомендовала «инвестировать в человека», чтобы добиться результата. Она процитировала высказывание Альберта Эйнштейна о том, что невозможно решить проблему, не изменив мышления и подхода, которые к этой проблеме привели. Тихонова предложила найти способ для выгодных инвестиций, чтобы нарастить таким образом доходную часть бюджета, а также позаботиться о жителях: облегчить долю тех, кто переплачивает за услуги ЖКХ, и сосредоточиться на экологии.

Заметим, все кандидаты, помимо Михаила Амосова, уже обнародовали тексты своих предвыборных программ. Амосов обещает сделать это 15 августа.

Добавим, еще в июле стало известно, что кандидат «от власти» Александр Беглов намерен лично участвовать в дебатах, чего не случалось при его предшественнике, также присланном из Москвы, Георгии Полтавченко.

Владимир Бортко отметил, что ситуация с назначенным врио губернатора, который затем идет на выборы, вызывает у него чувство «дежа вю». Кандидатам предстоит дебатировать в прямом эфире еще пять раз.

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