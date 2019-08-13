Киев, 13 августа 2019, 11:29 — REGNUM
Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили на заседание Киевского апелляционного суда, сообщает 13 августа пресс-служба украинской прокуратуры.
Отмечается, что в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей Вышинского.
Как сообщало ИА REGNUM, Подольский суд Киева на заседании 19 июля принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста Вышинскому ещё на два месяца — до 19 сентября.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в мае 2018 года по обвинениям в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России. С тех пор он содержится в СИЗО.
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