Киев, , 11:29 — REGNUM

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили на заседание Киевского апелляционного суда, сообщает 13 августа пресс-служба украинской прокуратуры.

Отмечается, что в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей Вышинского.

Как сообщало ИА REGNUM, Подольский суд Киева на заседании 19 июля принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста Вышинскому ещё на два месяца — до 19 сентября.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в мае 2018 года по обвинениям в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России. С тех пор он содержится в СИЗО.

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