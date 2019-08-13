Киев, , 11:12 — REGNUM

Возможное расширение «нормандского формата» переговоров по Донбассу связано в т.ч. с противостоянием США и России за европейский рынок газа. Об этом 12 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Калиниченко.

Переговоры в «нормандском формате» Kremlin.ru

По его словам, понятно, что Кремль не очень заинтересован в подключении США к «нормандскому формату».

«Идет противостояние США и России в вопросе поставок газа в страны ЕС. Здесь заложен основной камень преткновения. Попытки США влезть в переговорный процесс по Донбассу заключены в этих интересах. Они будут использовать все способы и возможности, чтобы воздействовать на ситуацию на Украину. Очень многое зависит и от российской стороны. Наверное, им в данном случае участие США не очень необходимо», — считает Калиниченко.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что глава Украины Владимир Зеленский найдет общий язык и договорится с главой российского государства Владимиром Путиным. Калиниченко считает, что Киев капитулирует, если вдруг выберет военный путь решения конфликта на Донбассе.

«Запланирована договоренность (между Путиным и Зеленским — ред.)…Но каким образом она будет достигнута, либо через военный конфликт — «руки вверх, хэндэ хох, мы сдаемся», к чему это может привести, либо у Зеленского найдутся силы договориться о взаимодействии», — сказал Калиниченко.

Эксперт также считает, что сторонам конфликта на Донбассе нужно прекратить боевые действия и отвесит войска, а уже потом выполнять политическую часть минских соглашений.

«Ситуацию по Донбассу можно решить в течении года, но тем не менее, этого не произошло. Кто-то оттягивает этот момент, кто-то пытается подтянуть его ближе к реализации, но ситуация пока стоит на месте… Условно, все остается как было по состоянию на 2015 год, на момент заключения минских соглашений. Здесь все зависит от доброй политической воли украинской стороны. Любой формат будет упираться в минские соглашения или аналогичный документ, потому что в присоединении части Донбасса должна участвовать Верховная рада принятием соответствующих решений», — добавил Калиниченко.

Как сообщало ИА REGNUM в августе заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что США хотят участвовать в решении конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата.

«Касаемо нормандского формата из четырех стран, то США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер», — сказал Кент.

При этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американский президент Дональд Трамп может присоединиться к нормандскому формату при условии, что это будет полезным.

В свою очередь, глава партии «Слуга народа»Дмитрий Разумковв интервью российскому «Коммерсанту» заявил, что «деоккупация» Донбасса и его «полноценное возвращение Украине» невозможно с помощью принятия одних лишь законов. Он отметил, что Рада будет предпринимать некие шаги в этом направлении, но с пониманием, что от парламента Украины многое не зависит. Также Разумков заявил, что «к сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем желание завершить военные действия», но у Киева, заверил политик, оно точно есть.