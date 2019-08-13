Москва, , 11:04 — REGNUM

В проведении оппозиционного шествия в Москве 17 августа отказано. Об этом Facebook сообщил один из авторов заявки, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Он привёл официальный ответ первого замглавы департамента региональной безопасности Василия Олейника, в котором тот написал о нарушении установленных сроков подачи заявки. Её нужно направлять от 10 до 15 дней до дня проведения, однако это сделали за 9 дней до акции.

Морев с Олейником не согласен и отмечает, что депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней. И поэтому в мэрию направят официальное возражение.