Москва, , 11:02 — REGNUM

В Госдуме отметили своеобразие соболезнований президента США Дональда Трампа в связи со взрывом в Архангельской области.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трамп своеобразно выразил соболезнования. Очень по-американски», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times, которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.

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