Вашингтон, , 10:57 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп в своих сообщениях, опубликованных в соцсети Twitter с момент своего избрания, чаще всего из стран мира упоминал Россию. Об этом сообщает журнал The Economist.

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Всего было проанализировано порядка 8,3 тыс. твитов, размещённых главой белого дома с ноября 2016 года по май 2019 года. Зарубежные государства поминаются в 1384 из них.

«Президентская «идея фиск» — это Россия, о которой он упомянул в 297 твитах», — пишет издание.

При этом отмечается, что это может быть связано скорее с его отвращением к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, чем с восхищением президентом России Владимиром Путиным как «сильным человеком».

Вторым по популярности государством стала КНДР. Северная Корея фигурировала в сообщениях американского лидера в Twitter 163 раза. На третьем месте по упоминаемости стоит Китай.

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Напомним, после вступления в должность президента США Дональд Трамп начал использовать учётную запись Twitter как канал для общения с общественностью о своей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома заявил, что сообщения, публикуемые в социальной сети Twitter, являются для него единственной формой защиты от нападок со стороны американских средств массовой информации. Трамп пояснил, что никакой надобности в сообщениях в Twitter у него не было бы, если бы СМИ «честно освещали» его деятельность на посту главы государства.

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