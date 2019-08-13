Мадрид, , 10:48 — REGNUM

Организующая нелегальную миграцию мафия использует гидроциклы, чтобы доставлять своих «клиентов» из Марокко в испанский полуанклав Сеута на севере Африки. Этот бизнес требует минимальных усилий и приносит большую и быструю прибыль, пишет газета ABC со ссылкой на информацию от Гражданской гвардии Испании.

Стоимость аренды гидроцикла для туристов, отдыхающих на море, составляет €300 в день. А мафия берет от €500 до €1000 с человека за нелегальное пересечение границы. Весь путь по воде составляет всего три минуты.

В начале августа Гражданская гвардия арестовала двух граждан Марокко, перевозивших нелегалов. К удивлению правоохранителей, один из нарушителей оказался несовершеннолетним. Оба без колебаний сбросили своих пассажиров с гидроциклов, чтобы попытаться уйти от задержания.

Случаи подобной перевозки мигрантов участились в июле-августе. Водители гидроциклов идут на различные ухищрения, чтобы увернуться от катеров правоохранителей: например, лавируют между плавающими отдыхающими.

Как отмечает Гражданская гвардия, подобный способ пересечения границы могут позволить относительно обеспеченные нелегалы. Чаще всего при помощи гидроциклов в Сеуту попадают уроженцы Алжира и Бангладеш. Самые бедные мигранты из стран субсахарского региона пересекают морскую границу на лодках.

Как сообщало ИА REGNUM, периодически нелегальные мигранты предпринимают попытки массового прорыва сухопутных границ Сеуты и Мелильи, защищенных шестиметровыми стенами. По данным испанских властей, эти штурмы также организуют преступные банды, снабжающие мигрантов инструкциями и даже оружием за деньги. Попавших на территорию Испании нелегалов не выдворяют за границу, а направляют в центр приема мигрантов, где дают возможность написать заявление о предоставлении убежища.