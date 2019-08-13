Киев, , 10:37 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время работает над созданием спутникового русскоязычного телеканала об Украине, его запуск запланирован на октябрь текущего года. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к офису украинского лидера.

«Будет канал об Украине и украинцах, ориентированный в первую очередь на русскоязычную аудиторию на востоке страны и в Крыму», — отметил он.

По его словам, телеканал будет вещать в формате инфотейнмента, будет много развлекательного контента, поскольку это является «крючком, на который можно привлечь аудиторию».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о намерении украинских властей запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

В свою очередь в МИД России заявили, что созданием русскоязычного канала на Украине Киев пытается «убедить отстаивающих право говорить по-русски на Украине в том, что они неправы».

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