Киев, , 10:37 — REGNUM

На сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский контролирует всю власть в стране, кроме судебной и местных органов власти.

Об этом 12 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«На сегодняшний день президент Зеленский и «Слуга народа» фактически владеют полной властью в стране, кроме судебной и местной власти. Но это они могут исправить, если объявят досрочные местные выборы. На них вся ответственность. Делить с ними эту ответственность, лезть в эту лодку, не будет желающих», — заявил Мусиенко.

Напомним, что бывший глава предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко, избранный народным депутатом от той же партии в интервью «РБК-Украина», опубликованном 12 августа, заявил, что досрочные местные выборы на Украине будут проведены, если центральной власти удастся быстро завершить реформу децентрализации.

«Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до [очередных] выборов, возможно, нет смысла», — сказал Корниенко, указав, что существует несколько моделей завершения реформы децентрализации, одна из которых предусматривает принятие изменений в Конституцию Украины.

По его словам, сейчас в штабе Зеленского изучают ситуацию и определяются с итоговой моделью.

ИА REGNUMотмечает, что очередные местные выборы на Украине должны пройти в 2020 году. Ранее эксперты заявляли, что объявление досрочных местных выборов зависит от того, насколько будут лояльны Киеву региональные элиты.