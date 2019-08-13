Эрбиль, Ирак, 13 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани предостерег от конфликтов курдские группы внутри автономии, об этом 12 августа сообщает Kurdistan24.
Заявление было сделано во время визита главы Демократической партии Курдистана в район Балакаяти, расположенный вблизи границы с Турцией.
Регион часто является объектом боевых действий со стороны Турции, так как здесь действуют повстанцы из Рабочей партии Курдистана. В результате столкновений регулярно страдают мирные жители.
Напомним, официальный Эрбиль обвиняет именно Рабочую партию Курдистана в страданиях местного курдского населения, так как по словам чиновников курдской автономии, повстанцы провоцируют Турцию на бомбардировки приграничных областей.
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