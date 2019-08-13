Эрбиль, Ирак, , 10:39 — REGNUM

Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани предостерег от конфликтов курдские группы внутри автономии, об этом 12 августа сообщает Kurdistan24.

Заявление было сделано во время визита главы Демократической партии Курдистана в район Балакаяти, расположенный вблизи границы с Турцией.

Регион часто является объектом боевых действий со стороны Турции, так как здесь действуют повстанцы из Рабочей партии Курдистана. В результате столкновений регулярно страдают мирные жители.

«Курдская кровь не должна литься из-за других курдов. Иракский Курдистан является единственным местом, которое стало надеждой для всего курдского народа. Нельзя, чтобы эта надежда улетучилась» , — подчеркнул Барзани.

Напомним, официальный Эрбиль обвиняет именно Рабочую партию Курдистана в страданиях местного курдского населения, так как по словам чиновников курдской автономии, повстанцы провоцируют Турцию на бомбардировки приграничных областей.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции «нейтрализовали» четырех курдских повстанцев — СМИ