Киев, , 10:28 — REGNUM

В Верховной раде Украине следующего созыва рано или поздно все политические силы перейдут в оппозицию к президентской партии «Слуга народа».

Об этом 12 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Очевидно, в оппозиции будут все, кто не входит в «Слугу народа», потому что нет коалиции, нет никаких должностей, ответственность не разделили. Зачем мне, руководителю фракции, не делегируя своих людей на должности в министерства и другие органы власти, брать ответственность за действия этой власти? Логично переходить в оппозицию. Лучше в конструктивную, чем в популистскую… Пройдет полгода — год и даже партия «Батькивщина» сделает такой дрейф в сторону критики инициатив президента», — прогнозирует Мусиенко.

Он подчеркнул, что политические силы не будут делить ответственность за промахи Зеленского и его партии, поскольку явно не получат должности в правительстве.

«Что будет делать «Голос»? Трудно сказать, пока не видно их четкой позиции. Они вроде и «за», и вроде «против». Со временем «Европейская солидарность» будет вынуждена (уйти в оппозицию — ред.). «Оппозиционная платформа — За жизнь» сразу после объявления результатов экзит-полов заявила, что переходит в оппозицию… Так или иначе все, кто не получил должности, все кто не будет представлен в правительстве не захочет делить ответственность за промахи этой власти. Это абсолютно логично», — добавил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа представитель президента Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что политические партии, которые планируют войти в будущую коалицию, должны в течение августа достичь договоренностей.

«Переговоры о коалиции должны завершиться в августе. Те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут в течение августа достичь ряда договоренностей», — сказал представитель Зеленского.

12 августа руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко заявил, что политсила не проводит переговоры о коалиции с партией «Голос» Вакарчука, которая считается наиболее вероятным претендентом на вхождение в правящую коалицию.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге заявляла, что ее партия готова создавать коалицию со «Слугой народа» и партией «Голос», и при этом ни на какие должности не претендует. Тимошенко пообещала, что ее политсила будет служить Украине «где бы мы ни были — в коалиции или не в коалиции».

Первое заседание Верховной рады нового созыва запланировано на 29 августа.