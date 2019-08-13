Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM

Бороться с муниципальным фильтром на региональных выборах можно через избрание в муниципалитеты как можно большего числа депутатов, не связанных с «Единой Россией». Об этом заявила депутат Заксобрания Петербурга, кандидат в губернаторы от «Справдливой России» Надежда Тихонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В понедельник, 12 августа, Тихонова представила свою предвыборную программу, но не обошла стороной и муниципальные выборы. У нее поинтересовались, что она думает о так называемом муниципальном фильтре. В Петербурге это — 10% голосов муниципальных депутатов, которые сейчас по закону должен собрать любой кандидат в губернаторы, чтобы быть зарегистрированным, что ставит его в прямую зависимость от «Единой России», контролирующей абсолютное большинство муниципалитетов.

«8 сентября у нас шанс разбить монополию «партии власти», — полагает Тихонова. Сама она получила подписи мунфильтра по команде из Смольного, что, в общем, не особенно скрывалось от общественности.

По словам Тихоновой, «Справедливая Россия» ставит задачу провести как можно больше своих депутатов в петербургские муниципалитеты, для чего выставила более 800 кандидатов.

«Если нам это удастся, тем самым мунфильтру будет конец. Потому что мы разобьем монополию. Я считаю, что фильтр — это искусственная преграда для конкуренции, а я люблю конкурентные выборы и за сменяемость власти. Поэтому да, я считаю, что 8 сентября у города есть шанс такие пережитки монополизма убрать», — убеждена депутат и кандидат в губернаторы.