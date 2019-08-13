Тверь, , 09:56 — REGNUM

Артем Ажгиревич назначен на должность заместителя председателя правительства Тверской области с 12 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя. Артем Ажгиревич будет курировать вопросы развития промышленности и информатизации.

Артем Ажгиревич выпускник Московской академии экономики и права по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в коммерческих структурах, с 20 018 года занимал пост заместителя вице-президента — исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

Отметим, что ранее за промышленность в правительстве региона отвечал Александр Меньщиков, в 2018 году он был избран главой Торжка.