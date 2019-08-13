Киев, 13 августа 2019, 09:55 — REGNUM
Закон «О языке» не нуждается в кардинальной переработке, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского и будущий депутат Верховной рады Украины Никита Потураев 12 августа в интервью ресурсу «Детектор медиа».
Потураев отметил, что в партии «Слуга народа» не видят необходимости пересматривать языковые квоты на телевидении и радио.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» и будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков решил не выключать микрофон депутатам парламента, которые выступают на русском языке.
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