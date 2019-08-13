Москва, 13 августа 2019, 10:14 — REGNUM
Бывший президент Украины Пётр Порошенко надеется на портфель депутата Европарламента, но, скорее всего, его ждёт уголовного преследование, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Однако Мухин подчеркнул, что по понятным причинам в отношении Порошенко может быть возбуждено уголовное дело и вполне вероятно, что его будут преследовать как военного преступника. Это, как полагает политолог, для бывшего президента самый чёрный сценарий, но наиболее вероятный. Уповать на депутатскую неприкосновенность Порошенко особо не приходится, особенно с учётом результатов выборов в Верховную раду.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в понедельник 12 августа экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Разговор о предполагаемом хищении средств, их отмывании и последующем использовании для теневого финансирования работы телеканала «Прямой» длился три часа.
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