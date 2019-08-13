Москва, , 10:14 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко надеется на портфель депутата Европарламента, но, скорее всего, его ждёт уголовного преследование, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы пока не видим каких-то серьёзных действий в его отношении, несмотря на вызовы на допрос и открытие уголовных дел, — сказал Мухин. — Но в любом случае у Порошенко, судя по всему, на Украине политических перспектив уже нет. У него остаётся единственная возможность — Украина срочно вступает в Европейский союз, и Порошенко пытается представлять интересы Украины в Европарламенте или где-то ещё. Вполне вероятно, что компромиссным вариантом будет назначение его послом Украины в каком-нибудь европейском государстве. Для него это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации».

Однако Мухин подчеркнул, что по понятным причинам в отношении Порошенко может быть возбуждено уголовное дело и вполне вероятно, что его будут преследовать как военного преступника. Это, как полагает политолог, для бывшего президента самый чёрный сценарий, но наиболее вероятный. Уповать на депутатскую неприкосновенность Порошенко особо не приходится, особенно с учётом результатов выборов в Верховную раду.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в понедельник 12 августа экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Разговор о предполагаемом хищении средств, их отмывании и последующем использовании для теневого финансирования работы телеканала «Прямой» длился три часа.

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