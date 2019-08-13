Сеул, , 09:44 — REGNUM

Сегодня, 13 августа, южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством Чхонхэ отправится в Ормузский пролив. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что в подразделение Чхонхэ входят эсминец «Тэ Чжоён», многоцелевой вертолет «Супер Линкс» и 300 специалистов.

По данным источников, подразделению Чхонхэ потребуется около месяца, чтобы добраться из Пусана до Ормузского пролива. По предварительным данным, южнокорейское подразделение будет патрулировать регион до февраля 2020 года.

Отмечается, что первоначально судно отправится в Аденский залив, однако если правительство Южной Кореи примет решение о присоединении к коалиции США подразделение Чхонхэ отправится в Ормузский пролив.

Как отметили военные, эсминцу, который двигается со скоростью 14−15 узлов, потребуется около трех недель, чтобы добраться до Аденского залива и еще четыре дня до Ормузского пролива.