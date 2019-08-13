Джакарта, , 09:30 — REGNUM

Правительство Индонезии выразило несогласие по поводу вопроса о создании независимого государства Западное Папуа на форуме тихоокеанских островов (PIF), сообщает Sindonews.

Лидер сепаратистов в индонезийской провинции Западное Папуа Бенни Венда призвал правительства островных государств Тихоокеанского региона поддержать кампанию за «Свободное Папуа».

Бенни Венда заявил, что нарушения прав человека и угнетение гражданского населения в провинции Западная Папуа, являются «раком в сердцах жителей тихоокеанских островов», но региональные островные государства решили игнорировать это заявление.

Правительство Индонезии, заявило, что Джакарта вовсе не рада, что вопрос о Западном Папуа включен в официальную повестку дня встречи лидеров форума, который пройдет в Тувалу с 13 по 16 августа 2019 года. Правительство Индонезии предупредило, что такой шаг создаст плохой прецедент для вмешательства во внутренние дела других стран.

Индонезия, которая примет участие в форуме, подчеркнула, что Западное Папуа является неотъемлемой частью индонезийского государства. Ни одно государство, организация или частное лицо не имеет права вмешиваться во внутренние дела Индонезии.

Известно, что на встрече региональных министров иностранных дел в прошлом месяце Вануату удалось добиться того, чтобы вопрос о Западном Папуа был официально включен в повестку дня форума тихоокеанских островов.

Напомним, форум тихоокеанских островов — это межправительственная организация, основанная в 1971 году для углубления сотрудничества между 16 независимыми государствами Тихого океана.

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