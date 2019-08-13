Абуджа, 13 августа 2019, 09:39 — REGNUM
Шиитский лидер Нигерии Ибрагим Закзаки вместе с супругой был выпущен из страны для лечения в Индии, об этом 13 августа Al Arabia.
Духовный лидер находился под арестом с 2015 года, его задержание сопровождалось убийством порядка 350 человек, являющихся представителями Исламского движения Нигерии (ИДН).
В последнее время Закзаки серьезно болел и ему требовалось медицинское лечение, власти Ирана предлагали отпустить шиитского священнослужителя в свою страну, однако на это им был дан отказ.
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