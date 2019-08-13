Пекин, , 09:15 — REGNUM

Действия индийских властей в Кашмире являются вызовом для Китая и нарушением соглашений о границе. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с главой МИД Индии Субрахманьямой Джайшанкарой.

«Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с этим», — такие слова Ван И приведены на сайте МИД КНР.

Китайский министр призвал Индию «избегать ненужных помех», которые могут отразиться на отношениях Пекина и Нью-Дели. Он подчеркнул, что участок горной территории на севере Кашмира находится под юрисдикцией Китая.

Напомним, Китай и Индия ведут давний спор за горный участок на севере Кашмира и один из районов в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. В 1990-х годах стороны договорились поддерживать мир в спорных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индии подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, который закрепляла одна из статей индийской конституции.

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