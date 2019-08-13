Александр Белов, 13 августа 2019, 09:39 — REGNUM

Текущие торговые отношения между США и КНР переживают не лучшие времена: Вашингтон приставил оружие к пекинскому виску, настаивая на том, чтобы Китай согласился выполнить его требования, пишет Маа Чжи Хун в статье для издания Asia Times.

Китай
Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM

В интересах не только Японии, но всего мира, важно, чтобы Китай не подчинился американским требованиям, выдвинутым при подобных обстоятельствах. Возможно, задействовав подобные методы, США добились бы успеха в переговорах с такими странами, как Австралия или Южная Корея, но ничто не может идти в сравнение с возможными последствиями соглашения между США и КНР. Помимо того, что Китай является второй по величине экономикой в мире с того момента, как в 2010 году он обогнал Японию, Китай представляет собой растущую державу, которая продолжает расширять своё влияние на международной арене. КНР — это также самый сильный конкурент Соединённых Штатов и единственная страна, которая может представлять серьёзную угрозу для США.

Синдзо Абэ и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке
Синдзо Абэ и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке
Japan.kantei.go.jp

Если Вашингтону удастся заставить Пекин пойти на уступки, это стало бы зловещим знаком для Японии, поскольку итоги переговоров между США и КНР будут иметь серьёзные последствия и для Японии, которая стремится заключить собственное торговое соглашение с США.

Если Соединённым Штатам сойдёт с рук давление на Китай, а также если Вашингтон сможет заключить с КНР неравное торговое соглашение, то, что помешает американцам задействовать эту же тактику против Японии? Соединённые Штаты уже ввели торговые пошлины в отношении японских товаров, так и не столкнувшись с каким-либо ответным ударом со стороны азиатского торгового гиганта. Предприняв неоднократные попытки уладить разногласия с Трампом мирным путём, Япония, наконец, осознала ограниченность своей стратегии. Трамп также продемонстрировал, что он способен принимать собственные решения, отвергнув мнение своих советников в отношении новых торговых пошлин.

Если Трампу удастся добиться успеха в отношении Китая, то он, несомненно, придёт к выводу, что его тактика торговой войны не только работает, но и является полезным оружием для достижения необходимых целей. Успех в отношении Китая только ободрит Трампа, поэтому он может задействовать свою тактику против Японии.

Сейчас самым приоритетным для Трампа являются президентские выборы 2020 года. Вся его внешняя и внутренняя политика будет основываться на том, какое впечатление он сможет произвести на свою избирательную базу. Действия, которые будут интерпретированы как жёсткие действия Трампа в отношении Китая, принесут нынешнему главе Белого дома необходимые политические дивиденды. Никто не может остановить Трампа, кроме него самого.

Ну..кто на меня. Трамп
Ну..кто на меня. Трамп

В политических кругах США Япония пользуется гораздо более позитивным имиджем, чем Китай. Многие американские законодатели, как из Демократической партии, так и из Республиканской, весьма дружественно настроены по отношению к Японии. Чиновники из кабинета Трампа, такие как государственный секретарь США Майк Помпео, установили тесные связи с правительством Японии.

Однако в эпоху Трампа всё это не имеет значения. За последние 2 года своего президентства Трамп разрушил нормы международных отношений США, которые соблюдались на протяжении десятилетий. Теперь имеет значение только мнение президента, и если Трамп решит ввести новые торговые пошлины в отношении Японии, ни один из его ближайших советников не сможет отговорить его.

Президент Трамп фактически нарушил ряд неписаных правил, которые должны соблюдать крупные державы по отношению к другим игрокам на международной арене. Недавнее поведение США указывает на то, что они могут задействовать любую тактику, которую они посчитают целесообразной.

Америка за колючей проволокой
Америка за колючей проволокой

Всё это не правильно с моральной точки зрения. Отношения между странами должны основываться на взаимоуважении и стремлении содействовать взаимовыгодному сотрудничеству. США в эпоху Трампа используют транзакционный подход, основанный на образе мышления победителя. Необходимо с этим покончить. США выразили серьёзную обеспокоенность по поводу торговли с Китаем, но если какая-либо сделка и будет достигнута, то только на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Как бы иронично это не звучало, Китай оказывает большую услугу Японии, сопротивляясь давлению со стороны администрации Трампа.