Киев, , 08:57 — REGNUM

Идеология либертарианства, заявляемая партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», опасна тем, что государство откажется от социальных обязательств перед народом. Об этом заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев в эфире YouTube-канала медиагруппы «Голос.ua».

Распродажа государства Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Либертарианство — это, по сути, правый анархизм. Всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — отметил он.

По его словам, ранее уже звучали предложения отменить бесплатное образование в высших учебных заведениях и школах, а также были заявления по страховой медицине, «по сути — платной».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что идеологией партии «Слуга народа» будет либертарианство. Стоит отметить, что либертарианство подразумевает тотальный уход государства из всех возможных общественных сфер, а также фактический отказ от системы налогооблажения.

По словам обозревателя ИА REGNUM Дмитрия Алимикина, это раскрывает неготовность и нежелание Владимира Зеленского что-либо менять на Украине. Честный ответ, который констатирует еще один шаг по превращению Украины в европейское Сомали.

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