Санкт-Пельтен, Австрия, , 08:51 — REGNUM

Представители Социал-демократической партии Австрии считают, что их оппоненты из правой Австрийской партии свободы (АПС) инсценировали нападение на свой офис в Нижней Австрии в ночь на 12 августа. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Социал-демократы из нижнеавстрийской коммуны Лангенцерсдорф написали на своей официальной странице в Facebook, что нападение на офис АПС «абсолютно неправдоподобно». Авторы публикации посоветовали искать злоумышленников в рядах молодежного крыла АПС.

«Нацисты уже так делали: сначала сами подожгли дворец правосудия, а потом кричали «Пожар!» (…) Испытанная тактика правых экстремистов», — написали они.

Вскоре эта публикация была удалена.

Секретарь АПС в Нижней Австрии Михаэль Шнедлиц, комментируя эти слова, отметил, что социал-демократы «достигли дна» и «окончательно пересекли красную черту безвкусицы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа в Санкт-Пёльтене камеры видеонаблюдения зафиксировали появление четверых неизвестных, забросавших камнями офис АПС и поджегших его. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем.

Напомним, АПС завоевала третье место на парламентских выборах 2017 года и вошла в состав правительства. В мае этого года все министры от партии ушли в отставку из-за скандала вокруг бывшего председателя партии Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиненного в тайных переговорах с «племянницей русского олигарха».

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