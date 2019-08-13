Вашингтон, 13 августа 2019, 08:55 — REGNUM
США следовало бы позаботиться о приемлемом месте в мире до того, как они утратят своё господство, заявил профессор экономики в Калифорнийском университете в Беркли Джеймс Брэдфорд Делонг в статье для издания Project Syndicate.
Профессор экономики добавил, что сегодня американские политики могли бы многому научиться, изучив действия Голландской Республики и Великобритании в период, когда они ещё оставались сверхдержавами, но уже начинали предпринимать шаги, чтобы обеспечить себе «мягкую посадку».
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