Вашингтон, , 08:55 — REGNUM

США следовало бы позаботиться о приемлемом месте в мире до того, как они утратят своё господство, заявил профессор экономики в Калифорнийском университете в Беркли Джеймс Брэдфорд Делонг в статье для издания Project Syndicate.

«Как показывает история, мировой державе следовало бы обеспечить себе «мягкое приземление», в том числе благодаря взаимодействию со своим вероятным преемником, до того момента, когда она утратит своё господство, чтобы занять приемлемое место в мире. К сожалению, президент США Дональд Трамп не историк, а его непоследовательный, конфронтационный подход к Китаю может серьёзно повредить долгосрочным интересам Соединённых Штатов», — заявил Делонг.

Профессор экономики добавил, что сегодня американские политики могли бы многому научиться, изучив действия Голландской Республики и Великобритании в период, когда они ещё оставались сверхдержавами, но уже начинали предпринимать шаги, чтобы обеспечить себе «мягкую посадку».

Читайте ранее в этом сюжете: Глобализация сделала США уязвимее: эксперт о прогнозе Goldman Sachs