Вашингтон, , 08:36 — REGNUM

Создание безопасной зоны в северо-восточной районе Сирии может подорвать интересы США, заявили глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел и обозреватель CNN Гёнюль Тол в статье для издания The National Interest.

Вотел и Тол отметили, что, несмотря на то, Турция и США не указали в своих заявлениях ключевые детали достигнутого соглашения, включая информацию о том, кто именно будет контролировать безопасную зону и насколько глубоко она будет распространяться на сирийскую территорию, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что взгляды США на безопасную зону приближаются к позиции Турции по данному вопросу.

Эксперты напомнили, что Турция долго настаивала на том, чтобы глубина безопасной зоны составила не менее 30 километров, также Анкара настаивала на выводе курдских сил из безопасной зоны и выражала предпочтение контролировать её в одиночку. «Если соглашение было подписано именно на этих условиях, то оно создаст ещё больше проблем для всех заинтересованных сторон», — отметили Вотел и Тол.

«Безопасные зоны, как правило, создаются для защиты людей в зонах конфликта и обычно преследуют цели демилитаризации и гуманитарные цели. Создание безопасной зоны глубиной в 30 километров к востоку от Евфрата привело бы к противоположному эффекту, вероятно, вытеснив с данной территории более 90% сирийских курдов, усугубив и без того сложную гуманитарную ситуацию, а также создав условия для обострения конфликта», — заявили авторы статьи.

Напомним, ранее Вашингтон и Анкара достигли договорённости по совместному координационному центру, который должен будет проработать детали создания безопасной зоны на границе между Сирией и Турцией.

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