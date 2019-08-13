Оренбург, 13 августа 2019, 08:24 — REGNUM
В Оренбурге вечером 12 августа состоялась торжественная церемония открытия Международного молодежного форума «Евразия Global». С каждым годом число участников становится все больше. Врио губернатора Денис Паслер отметил, что в 2019 году поставлен рекорд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Он пожелал участникам форума стирать границы между людьми и преодолевать языковые барьеры, искать новые решения, создавать глобальные проекты: «Нас объединяет стремление к развитию, к глобальной коммуникации и сотрудничеству. Наша общая с вами история будет частью истории «Евразии Глобал». Открывайте себя! Открывайте Оренбуржье! Открывайте Россию!».
Приветствие в адрес Международного молодежного форума «Евразия Global» направили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, с каждым годом форум «Евразия» набирает обороты, его программы становятся более насыщенными.
Добавим, форум «Евразия Global» проходит в Оренбургской области с 12 по 18 августа. Ежедневно в рамках деловой части для участников будут организованы главные медийные встречи, темой которых станет международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв.
15 августа форумчане встретятся с официальным представителем МИД России, директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.
Напомним, первый форум «Евразия» прошёл в регионе в 2016 году по поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу оренбуржцев. В 2018 году мероприятие повысило свой статус и вошло в пул всероссийских форумных площадок. В 2018 году форум в Оренбуржье собрал 800 участников из 77 стран и 80 регионов России.