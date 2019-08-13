Тегеран, , 08:16 — REGNUM

Иранский писатель курдского происхождения Бехруз Бучани получил национальную премию Австралии за публикацию автобиографического романа, об этом 13 августа сообщает Kurdistan24.

Бучани проживает в Австралии с 2013 года, когда он прибыл в страну в качестве беженца из города Илам в Иране.

Дебютное произведение «Нет друга, кроме гор» было опубликовано в 2018 году, в нем писатель повествует о своих путешествиях из Индонезии в Австралию на лодке, а также о заключении в лагере для беженцев.

Помимо национальной австралийской премии, Бучани был также награжден другими престижными литературными премиями, которые он не смог получить лично, так как до сих поря проживает в миграционном учреждении.

Присуждая курдскому писателю премию, жюри конкурса подчеркнуло, что его работа является важным свидетельством жизненной силы человека, а также его борьбы.

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