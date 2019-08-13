Булурис, , 08:00 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон будет отмечать в четверг, 15 августа, 75-ю годовщину высадки войск антигитлеровской коалиции на юге Франции, вместе с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттара и главой Гвинеи Альфа Конде, а также бывшим президентом Франции Николя Саркози, сообщили в Елисейском дворце.

Глава французского государства пригласил всех своих предшественников, но только Николя Саркози принял приглашение.

Известно, что церемония состоится 15 августа в городе Булурис, недалеко от Сен-Рафаэля, где «отдыхают 464 бойца 1-й французской армии».

Напомним, высадка союзников в Провансе 15 августа 1944 года была осуществлена американскими и французскими войсками, частями Северной Африки, Корсики и Южной Италии. В их число входили 260 тыс. бойцов 1-й французской армии, состоявшей в основном из солдат из Северной Африки и стран Африки к югу от Сахары. Традиционно празднование высадки в Провансе является возможностью приветствовать вклад солдат бывших французских колоний в освобождение юга Франции.

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