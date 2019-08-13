Москва, , 07:25 — REGNUM

Реакция посольства США на Украине, вслед за Киевом осудившего поездку президента РФ Владимира Путина в Крым, «выглядит по меньшей мере глупо». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, передает RT.

«Владимир Путин приехал на территорию своей страны», — сказал Цеков, напомнив о референдуме 2014 года, на котором жители Крыма поддержали вхождение в РФ.

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Властям США известно, что полуостров — часть России. Они рассчитывают сподвигнуть Москву к «разговорам» о статусе Крыма, однако для руководства РФ этот вопрос закрыт, добавил он.

Сенатор отметил, что ничего удивительного в заявлении американской стороны нет, ведь Вашингтон вмешивается в дела других государств и допускает высказывания в поддержку противников России и российских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский МИД заявил о якобы нарушении «государственного суверенитета» в связи с посещением Крыма Путиным. В посольстве США поддержали эту позицию, назвав поездку российского лидера «недопустимой».

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