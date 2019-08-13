Каракас, , 07:20 — REGNUM

Парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в конце 2020 года. Однако президент Николас Мадуро намерен распустить парламент (Национальную ассамблею), контролируемый оппозицией, передает немецкий канал n-tv.

Проправительственная Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы (Учредительное собрание) учредила комиссию для назначения даты досрочных парламентских выборов. Газета El Nacional приводит слова ее председателя Дьосдадо Кабельо:

«Если в ходе консультаций мы придем к выводу, что выборы должны состояться в этом году, поскольку Национальной ассамблеи больше не существует, тогда мы их проведем».

В настоящее время Национальная ассамблея является последним оплотом венесуэльской оппозиции и властью, признанной США и их союзниками. Председатель оппозиционного парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя в январе 2019 года «временным президентом» Венесуэлы, заявил, что правительство пытается незаконно распустить парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николас Мадуро в эфире венесуэльского телевидения пообещать «воздать по заслугам предателям родины».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Венесуэлы Мадуро: «Мы воздадим по заслугам предателям родины»