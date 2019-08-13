Абакан, 13 августа 2019, 07:11 — REGNUM
В Хакасии совет депутатов одного из сельсоветов в нарушение закона утвердил тарифы за коммунальные услуги для МУП ЖКХ «Развитие и благоустройство» на 2019 год. В то время, как утверждение нормативов потребления коммунальных услуг относится к полномочиям органов государственной власти субъектов. Речь идёт о Табатском сельсовете, уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Хакасии.
Нарушения выявлены прокуратурой в ходе проверки исполнения требований законодательства о водоснабжении.
На решение совета депутатов, которое было принято с превышением предоставленных полномочий, районным прокурором был принесён протест. Он был рассмотрен и удовлетворен.
Противоречащий закону нормативный правовой акт отменён.