Абакан, , 07:11 — REGNUM

В Хакасии совет депутатов одного из сельсоветов в нарушение закона утвердил тарифы за коммунальные услуги для МУП ЖКХ «Развитие и благоустройство» на 2019 год. В то время, как утверждение нормативов потребления коммунальных услуг относится к полномочиям органов государственной власти субъектов. Речь идёт о Табатском сельсовете, уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Хакасии.

Нарушения выявлены прокуратурой в ходе проверки исполнения требований законодательства о водоснабжении.

На решение совета депутатов, которое было принято с превышением предоставленных полномочий, районным прокурором был принесён протест. Он был рассмотрен и удовлетворен.

Противоречащий закону нормативный правовой акт отменён.