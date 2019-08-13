Челябинск, , 07:00 — REGNUM

В Челябинской области начался открытый конкурс на замещение должности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Отбирать кандидатов будут в три этапа, среди которых заочный, затем — тестирование и собеседование.

12 августа начался первый этап, который продлится до 23-го. К участию приглашены граждане России в возрасте от 18 лет, у которых есть высшее образование и необходимые в этой сфере навыки. Кандидаты должны подойти лично на Цвиллинга, 27 и там подать документы.

После двух этапов составят рейтинг кандидатов, а затем их ждёт собеседование.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство было создано 8 августа. Уже в сентябре оно может заработать.

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