Гонконг, Китай, , 05:47 — REGNUM

Гонконгу понадобится длительное время, чтобы восстановиться после незаконных антиправительственных выступлений, заявила глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Об этом сообщило агентство Reuters.

По ее словам, «незаконные выступления во имя свободы» нанесли ущерб городу и были попыткой разрушить главенство закона в Гонконге. Лам отметила, что Гонконгу понадобиться достаточно времени для того, чтобы восстановиться после массовых протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал Соединенные Штаты немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела КНР в Гонконге. По мнению ряда гонконгских экспертов, США предприняли попытку устроить в автономии «цветную революцию».

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