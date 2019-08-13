Гонконг, Китай, , 05:33 — REGNUM

Полиция Гонконга арестовала 149 человек за последние несколько дней протестов в регионе в связи с осуществлением ими насилия, сообщает 13 августа газета China Daily.

Как сообщил заместитель комиссара полиции Гонконга Тан Пин-Чэн во время пресс-брифинга 12 августа, радикалы продолжают осуществлять беззакония и эскалировать насилие в регионе. Они осуществляют акты насилия по сему Гонконгу, доставляя серьезные неудобства жителям и подвергая их жизни опасности.

Всего 149 человек было арестовано в период с 9 по 12 августа, из которых 111 мужчин и 38 женщин в возрасте от 15 до 53 лет. Они подозревается в совершении преступлений и незаконных собраниях, атаках на полицейских, препятствиях работе полицейских, владении наступательным оружием и опасными предметами.

По словам Тана, многие люди оказались глухи к указаниям полиции и позволили вовлечь себя в незаконные собрания. Многие из протестующих позднее направились в различные места Гонконга блокировать главные дороги и оживленные улицы, осаждать полицейские участки и громить полицейские машины.

В гонконгском районе Чимсачёй на полуострове Цзюлун толпа начала кидать зажигательную смесь в полицейский участок, в результате чего полицейские получили ожоги. Полиция также отметила, что некоторые протестующие принимали участие в экстремальном насилии. После проведение расследования было арестовано 15 зачинщиков злодейств 11 августа.

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