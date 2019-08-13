Пекин, , 05:18 — REGNUM

Госсовет КНР объявил о новых назначениях и снятии с должностей чиновников, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Цзян Ваньжун был назначен замминистра Министерства строительства и городского и сельского развития. Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, был снят с должности заместителя министра иностранных дел КНР, говорится в заявлении Госсовета КНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госсовет КНР назначил новых заместителей ведомств, включая Канцелярию по вопросам Тайваня при Госсовете КНР и министерство человеческих ресурсов и социальной защиты.

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