Гонконг, Китай, , 04:52 — REGNUM

Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.

«Международный аэропорт Гонконга возобновляет свою работу, ожидается изменение расписания авиарейсов», — говорится в сообщении.

В частности, авиаперевозчик Cathay Pacific отменил более 200 рейсов, несмотря на возобновление работы воздушной гавани. Как заявили в авиакомпании, Cathay Pacific запустит лишь ограниченное число рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа аэропорт Гонконга отменил все полеты из-за антиправительственных выступлений в здании воздушной гавани. Отмечалось, что в аэропорту собрались тысячи протестующих, которые парализовали работу аэровокзала.

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