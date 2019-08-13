Лондон, , 04:49 — REGNUM

Рассматриваемые до сих пор условия сделки ЕС и Великобритании в связи с Brexit имеет смысл скорректировать, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон на переговорах с Шарлем Мишелем, бельгийским коллегой.

Во время телефонной беседы 12 августа британский премьер-министр пояснил, что поскольку существующая сделка с Европейским союзом по Brexit так и не устроила парламент Великобритании, её следует изменить.

Лондон готов на такие перемены, отметил Джонсон, но если Брюссель не согласится, Brexit состоится 31 октября 2019 г. — как и планировалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тему Brexit Джонсон обсудил 12 августа с американским президентом Дональдом Трампом.

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