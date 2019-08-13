Дамаск, , 04:38 — REGNUM

Три главаря экстремистской группировки «Джейш аль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты в сирийской провинции Идлиб, сообщает Al-Masdar.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что полевые командиры ликвидированы 12 августа Сирийской арабской армией в ходе штурма города Сукейка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, 12 августа Сирийская арабская армия установила контроль в провинции Ракка над десятью селениями.

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