Вашингтон, , 04:28 — REGNUM

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность назначения спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на должность посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее о возможном назначении Бигана на должность посла США в России сообщил Vox News. Позднее, анонимный источник подтвердил эту информацию в беседе с агентством Reuters. Сам Биган, как и Госдеп США, отказались от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно о намерениях действующего посла США в России Джона Хантсмана уйти в отставку. В своем письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, он выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года. Позднее супруга Хантсмана сообщила, что через полтора месяца она с семьей вернется в Соединенные Штаты.

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