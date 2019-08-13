Пхеньян, , 04:14 — REGNUM

Новые воинские звания присвоены главой Северной Кореи Ким Чен Ыном 103 учёным за вклад в оборону страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Чен Ына, эти учёные сделали многое для решения «серьёзнейших технологических проблем». Результатом их работы стали большие достижения, позволившие стране вступить в новую эпоху в сфере обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение последнего месяца Пхеньян провёл ряд пусков новых баллистических ракет. Испытаниями лично руководил Ким Чен Ын, который, как отмечалось, остался доволен успехам военных.

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