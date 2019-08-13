Каракас, , 04:13 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел перестановки в ряде министерств страны, а также распорядился создать новое ведомство. Об этом венесуэльский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Народ Венесуэлы! В рамках процесса обновления и изменений я решил назначить группу профессионалов с большим опытом и высокой социальной ответственностью, которые будут выполнять важные функции для развития страны», — заявил он.

Мадуро сообщил, что назначил Ванесу Монтеро Лопеса главой министерства сельского хозяйства, Хильберто Пинто Бланко — министром экологического развития горнорудной промышленности, Яхайру Вильегаса Поляка — главой ведомства по делам женщин и равенства полов. Также Мадуро утвердил Сезара Габриэля Секкони на пост министра высшего образования, Освальдо Рафаэля Гутьерреса на должность главы министерства по экосоциализму и Рауля Альфонсо Паредеса на пост министра жилищного строительства.

Также он распорядился создать новое ведомство — министерство туризма и внешней торговли. Его возглавит Феликс Рамон Пласенся Гонсалес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы якобы собираются распустить парламент. Позднее, с опровержением этой информации выступил глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, который назвал заявление оппозиционера лишенным смысла.

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