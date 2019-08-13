13 августа 2019 | Время чтения 4 мин

До дня выборов в Госсовет Татарии осталось 3,5 недели. За оставшееся время три партии пытаются устранить конкурентов, отменив регистрацию их списков в суде. Дойдут ли участники до 8 сентября без потерь?

Анастасия Степанова, , 07:29 — REGNUM

Верховный суд Татарии стал новым полем «брани» в предвыборной борьбе за попадание в Госсовет РТ — партии пытаются не допустить конкурентов до дня выборов и отменить регистрацию списков. После того, как справедливороссам отказали в снятии с гонки «пенсионеров», в суд обратились «Коммунисты России», попытавшиеся отменить регистрацию списка КПРФ. Последние без дела также сидеть не стали и пытаются снять с гонки партию-спойлер и всё тех же «пенсионеров», которым не повезло дважды. ИА REGNUM разбиралось, как происходит предвыборная борьба в республике.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Об интригах

Главной интригой выборов остаются кандидатуры заместителей спикера нового созыва, так как, судя по всему, кресло спикера Фарид Мухаметшин, занимающий его свыше 20 лет, уступать всё-таки, несмотря на слухи, не намерен. Сам Мухаметшин в беседе с журналистами как-то обмолвился, что стать его замом мог бы действующий глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Именно последнему, к слову, прочили кресло спикера одно время — в случае если уйдёт бессменный председатель. Помимо Ахметова, в гонке за депутатское кресло участвуют пятеро членов республиканского правительства, включая министров. Есть среди кандидатов из политсписков и мэры ряда городов, но те уже прокомментировали, что менять кресла не планируют. Видимо, в случае «проходного балла» передадут мандат коллегам.

Марат Ахметов (слева) и Фарид Мухаметшин (справа) Agro.tatarstan.ru

Претенденты на мандаты

8 сентября 2019 года 2 935 411 избирателей региона должны выбрать 100 депутатов — половину по партийным спискам, половину — одномандатников. Центризбирком РТ зарегистрировал на сегодня списки семи отделений партий, в том числе «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистов России», «Партию Роста» и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Четырём организациям в регистрации списка было отказано из-за недочётов. До старта гонки не дошли партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», реготделение «Родины», отделение политпартии «Российский общенародный союз» и «Партия ветеранов России». У кого-то данных не хватило в документах, у кого-то числа действительных подписей. В итоге на старт вышли семь политпартий, выдвинувших сообща 202 кандидатов, из которых 55 — это единороссы.

Также в борьбе за мандаты примут участие 236 одномандатников, из которых только 57 самовыдвиженцы. Из одномандатников 41 кандидат представляет единороссов, 42 идут от «Справедливой России», 43 от ЛДПР, а 46 — от КПРФ. «Коммунисты России» выдвинули в одномандатных округах пятерых.

Особенность данной гонки — в появлении такого явления, как «самомедвеженцы», то есть члены партии «Единая Россия», которые, не попав в верхние строчки по итогам праймериз, предпочли гонку как самовыдвиженцы. Есть среди них и те, кто не участвовал в праймериз.

Здание Госсовета Татарии (cc) TY-214

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«Судебная драка»

Предвыборная борьба этого сезона обрела необычный акцент — буквально за 3,5 недели до дня выборов партии пытаются отменить регистрацию списков друг друга. Первыми пример показали представители «Справедливой России». Они обратились в Верховный суд РТ с административным иском к ЦИК РТ, требуя признать недействительной регистрацию списка «пенсионеров», мотивируя тем, что в документах были недочёты. Суд отклонил доводы, но истцы намерены обжаловать решение в Верховном суде РФ.

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Примеру справедливороссов последовали «Коммунисты России», которых ещё называют «партией-спойлером», оттягивающей голоса у КПРФ. Вот на последних они и замахнулись, потребовав признать незаконной регистрацию списка коммунистов.

«Верховный суд РТ отказал «Коммунистам России» в удовлетворении иска о признании незаконной регистрации партийного списка КПРФ. Наши источники сообщают: решение было «политическим», обращаться с апелляцией в вышестоящие инстанции комросы не намерены», — написал телеграм-канал «Неудаща» 12 августа, добавив, что КПРФ, в свою очередь, намерена оспорить список «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров».

Иски КПРФ в Верховном суде РТ уже зарегистрированы, но даты слушаний пока неизвестны. Сообщается лишь то, что истцы не согласны с действительностью подписей, поданных конкурентами для регистрации их списков. Ответчики, естественно, с претензиями не согласны.

Газета «Коммерсантъ», цитируя главу рескома КПРФ, депутата Госсовета РТ Хафиза Миргалимова отмечает, что подача исков — это «вычищение выборного процесса».

Если же иски удовлетворят, то в день выборов делить между собой «партийные места» в Госсовете будут только пять парламентских партий.