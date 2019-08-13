Вашингтон, , 03:38 — REGNUM

Министерство обороны Соединенных Штатов решило провести проверку в связи с поступившими сообщениями о случаях употребления наркотиков и сексуальных домогательствах в рядах спецподразделений Военно-морских сил США, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, глава Командования специальных операций армии США Ричард Кларк объявил о начале проверок. По его словам, поводом для разбирательства послужили некие «недавние инциденты», связанные с нарушением моральных и дисциплинарных норм военнослужащими спецподразделений ВМС США. При этом конкретные случаи Кларк не упомянул.

Телеканал отмечает, что до заявлений Кларка Пентагон отозвал из Ирака группу военнослужащих спецназа ВМС США из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употребления алкоголя и наркотиков. Предполагается, что Пентагон проведет расследование инцидентов к ноябрю 2019 года.

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