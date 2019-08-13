Бразилиа, , 03:16 — REGNUM

Сотрудники Федеральной прокуратуры Бразили подали в суд иск с требованием запретить президенту страны Жаиру Болсонару назначить собственного сына Эдуарду на должность посла в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

Свое возражение прокуратура мотивирует тем, что у Эдуарду Болсонару отсутствует опыт работы дипломатом. В иске также содержится просьба к суду установить требования для лиц, не являющихся сотрудниками дипломатического ведомства и претендующим на должность посла, иметь необходимый для этого опыт работы в сфере международных отношений, а также стаж службы за границей не менее трех лет.

Также попытку заблокировать назначение Эдуарду Болсонару на должность посла в США предприняли и представители оппозиционных партий Бразилии. Они внесли законопроект против кумовства в государственную администрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначения собственного сына на должность посла в Соединенных Штатах. По словам Болсонару, его сын дружит с детьми президента США Дональда Трампа, а также знает иностранные языки и обладает опытом проживания за границей.

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