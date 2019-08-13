Москва, , 02:51 — REGNUM

Извинения принёс российский журналист Максим Шевченко в Instagram по поводу высказываний о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Рамзан Кадыров Parlamentchr.ru

Комментируя своё высказывание в процессе обсуждения личности имама Шамиля в контексте дискуссии, начатой Кадыровым в интервью, журналист заявил:

«Я сказал, что Рамзан Ахматович дал заднего. И, конечно же, это слова резкие и обидные для любого кавказца и для любого мужчины».

По словам Шевченко, он «готов взять их обратно».

https://www.instagram.com/p/B1EGGgmgI2R/

Напомним, дискуссия развернулась после интервью Кадырова агентству «Чечня сегодня» от 7 августа, в котором он заявил, что политика Шамиля в XIX веке привела к сокращению численности чеченцев.

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